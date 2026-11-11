به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از معرفی ۱۳ طرح مدرسه سازی در چهارچوب طرح نشان مالیات درسال ۱۴۰۵ دراستان خبر داد و گفت: دراین راستا قراراست ۱۰۱ کلاس درس نیمه تمام دراستان امسال با مشارکت مؤدیان مالیاتی تکمیل و به فضا‌های آموزشی اضافه شود.

جعفر پورمختار افزود: برای تکمیل این تعداد مدرسه و کلاس درس، هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال اعتبار مشمول مالیات نشان دار در نظرگرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مدارس نیمه تمام معرفی شده دراین چهارچوب، پیشرفت عملیاتی خوبی دارند؛ اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی در تامین اعتبار مورد نظر، روند بهره برداری از این فضا‌های آموزشی سرعت بگیرد.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان غربی اظهارداشت: در قالب اجرای طرح نشان مالیات درسال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دراستان، ۴۰ طرح مدرسه سازی شامل ۲۶۵ کلاس درس، با تامین اعتبارکامل ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال در مراحل مختلف تکمیل و بهره برداری رسیده‌اند.