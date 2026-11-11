به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پخش شبانه «سریال باز» هر هفته بامداد روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند در ایام تعطیل، چندین قسمت از یک مجموعه تلویزیونی را به‌صورت پیوسته تماشا کنند.

مجموعه «روز شغال» به کارگردانی برایان کرک، پنج شنبه و جمعه (۲۱ آبان ماه و ۲۲ آبان ماه) ساعت ۲۴ بامداد روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده: آدم کشی که با نام شغال شناخته می‌شود، پیچیده‌ترین ترور‌ها را برای مشتریانش انجام می‌دهد.

اما پس از آخرین ترورش، افسر سرسختی از اداره اطلاعات بریتانیا در تعقیب و گریز نفس گیر در سراسر اروپا، به دنبال دستگیری اوست...

از بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان اورسولا کوربیرو، ادی ردمین، لاشانا لینچ، بن هال، چوکودی ایووجی، الینور ماتسورا و سوله ریمی را نام برد.

شبکه تماشا با احیای پخش شبانه «سریال باز»، فرصتی را برای علاقه‌مندان به تماشای پیوسته سریال‌های جذاب و پرتعلیق فراهم کرده است.

«روز شغال» نیز با داستانی درام، این هفته مخاطبان را در جریان ماجرایی جنایی قرار می‌دهد و می‌تواند تا پایان، آنها را با خود همراه کند.