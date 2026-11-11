اعلام زمان برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی کشور
میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، میزبانان و زمان برگزاری رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور (مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی) مشخص شدند.
کشتی فرنگی: ۱ تا ۴ دی به میزبانی استان خوزستان (شهر اهواز)
کشتی آزاد: ۸ تا ۱۱ دی به میزبانی استان کردستان (شهر سنندج)
این مسابقات به عنوان نخستین مرحله چرخه انتخابی تیمهای ملی کشتی برگزار خواهد شد و بخشنامه اجرایی و جزئیات آن متعاقباً اعلام میگردد.