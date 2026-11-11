میزبانان و زمان برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور مشخص شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، میزبانان و زمان برگزاری رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور (مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی) مشخص شدند.

کشتی فرنگی: ۱ تا ۴ دی به میزبانی استان خوزستان (شهر اهواز)

کشتی آزاد: ۸ تا ۱۱ دی به میزبانی استان کردستان (شهر سنندج)

این مسابقات به عنوان نخستین مرحله چرخه انتخابی تیم‌های ملی کشتی برگزار خواهد شد و بخشنامه اجرایی و جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.