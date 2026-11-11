به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست قطب ۳ معاونان سوادآموزی استان‌ها با محوریت تحول در مأموریت‌های نهضت سوادآموزی و حرکت از ریشه‌کنی بی‌سوادی به سمت توانمندسازی همگانی و طراحی سکوی ملی یادگیری بزرگسالان، در رامسر برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر سعیدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور و کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران، در محل آموزش‌وپرورش رامسر برگزار شد.

سعیدی با اشاره به دستاورد‌های بیش از چهار دهه فعالیت نهضت سوادآموزی گفت: امروز بیش از ۹۵ و نیم درصد جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال کشور باسواد هستند؛ در حالی که این شاخص پیش از آغاز فعالیت نهضت سوادآموزی کمتر از ۵۰ درصد بود. این دستاورد حاصل تلاش و مجاهدت آموزش‌دهندگان سوادآموزی در کشور است.

وی افزود: نهضت سوادآموزی در مرحله جدید مأموریت‌های خود، از آموزش‌های صرفاً پایه و الفبایی به سمت توانمندسازی و ایجاد سکوی ملی یادگیری بزرگسالان حرکت می‌کند. در همین راستا، آموزش‌های سواد پایه در کنار برنامه تحولی سازمان دنبال می‌شود و نقشه راه این تحول نیز تدوین شده است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه برای طراحی الگوی جدید، مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش بزرگسالان انجام شده است، گفت: الگو‌های موفق ۳۵ کشور بررسی و در نهایت ۱۱ کشور به‌عنوان نمونه‌های موفق انتخاب شدند. نتایج این مطالعات اکنون در شورای عالی آموزش‌وپرورش در دست بررسی است و پس از جمع‌بندی، فرایند طراحی سکوی ملی یادگیری بزرگسالان آغاز می‌شود.

سعیدی همچنین با اشاره به عملکرد آموزش‌وپرورش مازندران، وضعیت این استان را در شاخص‌های مختلف مناسب ارزیابی کرد و گفت: مازندران در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی و موفقیت‌های دانش‌آموزان عملکرد قابل توجهی داشته و همراهی این استان در اجرای مأموریت‌های جدید سوادآموزی، به‌ویژه در زمینه سواد‌های نوین، ارزشمند است.