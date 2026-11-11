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کارگاه دوروزه آموزش تغذیه سالمندان و خدمات مراقبتی ویژه این گروه سنی با هدف ارتقای دانش کارکنان حوزه سلامت در مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این کارگاه، مباحث مرتبط با اصول تغذیه صحیح در دوران سالمندی، نیازهای غذایی سالمندان، پیشگیری از سوءتغذیه و بیماریهای مرتبط با تغذیه و همچنین نحوه ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی به این گروه سنی تشریح شد.
خواجه، کارشناس مسئول تغذیه شبکه بهداشت و درمان مهریز و مدرس این کارگاه، با ارائه مطالب آموزشی، بر اهمیت تغذیه مناسب در حفظ سلامت، ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از مشکلات تغذیهای در دوران سالمندی تأکید کرد.
هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای دانش و مهارت کارکنان حوزه بهداشت و درمان برای ارائه خدمات مؤثرتر و باکیفیتتر به سالمندان و بهبود مراقبتهای تغذیهای این گروه سنی عنوان شد.