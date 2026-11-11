به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این کارگاه، مباحث مرتبط با اصول تغذیه صحیح در دوران سالمندی، نیاز‌های غذایی سالمندان، پیشگیری از سوءتغذیه و بیماری‌های مرتبط با تغذیه و همچنین نحوه ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی به این گروه سنی تشریح شد.

خواجه، کارشناس مسئول تغذیه شبکه بهداشت و درمان مهریز و مدرس این کارگاه، با ارائه مطالب آموزشی، بر اهمیت تغذیه مناسب در حفظ سلامت، ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از مشکلات تغذیه‌ای در دوران سالمندی تأکید کرد.

هدف از برگزاری این کارگاه، ارتقای دانش و مهارت کارکنان حوزه بهداشت و درمان برای ارائه خدمات مؤثرتر و باکیفیت‌تر به سالمندان و بهبود مراقبت‌های تغذیه‌ای این گروه سنی عنوان شد.