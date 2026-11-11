پویش مواسات، در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قزوین
پویش «مواسات، خدمت بیمنت» با مشارکت مردمخیر، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و تشکهای مردمی در قزوین همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین،
مدیرکل کمیته امداد استان در مراسم آغاز پویش گفت: این پویش با هدف توزیع بستههای سبد کالا در بین نیازمندان، از شهادت حضرت زهرا (س) آغاز شده و تا ولادت حضرت علی (ع) ادامه داد.
ناصر ظاهری افزود: در مرحله نخست پویش، ۲۰۰ بسته سبد کالا در بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
ارزش ریالی هر بسته بیش از ۲۵ میلیون ریال است.