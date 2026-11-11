پویش مواسات، در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قزوین

پویش «مواسات، خدمت بی‌منت» با مشارکت مردم‌خیر، مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه و تشک‌های مردمی در قزوین همزمان با سراسر کشور آغاز شد.