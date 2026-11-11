به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،این رویداد فرهنگی با محوریت تعظیم شعائر فاطمی و تبیین فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان شاعرانی از کشور‌های ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان و جمهوری آذربایجان بود.

بنا بر اعلام دبیرخانه این سوگواره، در دور دوم بیش از ۱۰۰ اثر شعری از ۵۲ شاعر متعلق به ۲۳ استان کشور و کشور‌های منطقه به دبیرخانه رسید که در نهایت آثار برگزیده در این محفل فاخر آیینی قرائت شد.

این مراسم با حضور جمعی از مقامات ارشد کشوری و استانی از جمله قائم‌مقام وزیر کشور همراه با شعرخوانی چهره‌های نام‌آشنای ادبیات آیینی و مقاومت برگزار شد.

سوگواره «شمیم فاطمی» که نخستین دوره آن سال گذشته به صورت منطقه‌ای برگزار شده بود، امسال با رویکرد تقویت همبستگی فرهنگی امت اسلامی و بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات در تبیین معارف فاطمی به سطح بین‌المللی ارتقا یافت.