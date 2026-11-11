رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از پیشنهاد معدوم‌سازی تمام ماینر‌های غیرمجاز کشف‌شده خبر داد و گفت: تبلیغ و معامله ماینر در سکو‌های داخلی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در جلسه کارگروه اطلاعات و عملیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه موضوع مدیریت انرژی امروز از مهمترین دغدغه‌های کشور است و باید در این مسیر از ظرفیت همه سازمان‌ها بهره گرفت بیان داشت: در این جلسه موضوع ماینر و راهکار‌های مقابله با بهره گیری‌های غیر قانونی و غیر مجاز از این مساله مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مساله ماینر و بهره گیری غیر مجاز از ماینر‌ها بطور زیادی موجب ایجاد ناترازی در حوزه برق شده است و این در حالی است که بهره گیری و استفاده از ماینر‌ها هیچ خروجی قابل دفاع و مفید فایده‌ای برای کشور در پی نداشته است عنوان داشت: پیشنهاد قطعی این جلسه معدوم کردن قطعی همه ماینر‌های کشف شده غیر مجاز است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بیش از ۲۸۰ مزرعه رمز ارز مجاز در کشور فعال است که البته لازم است ضرورت و لزوم فعالیت این مزارع در شرایط موجود مورد بررسی شود، عنوان داشت مقرر شد در جلسه بعد نماینده بانک مرکزی گزارش را از خروجی این مزارع در تولید مساله رمز ارز را ارائه نمایند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه هیچگونه اغماضی در مقابله با این پدیده پذیرفته نیست، بیان داشت: با بهره گیری از ظرفیت همه سازمان‌ها بازرسی‌های فنی و تخصصی در راستای جمع آوری ماینر‌های غیر مجاز انجام خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه تبلیغ فروش و معامله ماینر از طریق سکو‌های داخلی ممنوع است بیان داشت تذکرات لازم به سکو‌های داخلی برای خودداری از پذیرفتن آگهی فروش و معامله کالای ممنوعه و غیر مجاز از جمله ماینر انجام شده است.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود مقابله با فعالیت ماینر‌های غیر مجاز که تاثیر بسزایی در ایجاد ناترازی انرژی در کشور دارد امری لازم و ضروری است عنوان داشت مقابله با این پدیده که تخریبات مختلفی از جمله تعطیلی مراکز تولیدی و خاموشی‌های مختلف را در پی داشته باشد امری لازم و اورژانسی است.

لازم به ذکر است دستور دوم جلسه امروز موضوع رسیدگی به قاچاق یکی از گونه‌های در حال انقضا محیط زیست بود که تصمیمات لازم در خصوص چگونگی مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری محیط زیست اتخاذ شد.