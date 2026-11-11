به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این نشست گفت: سال گذشته سطح زیر کشت گندم در شهرستان میناب هزار و ۷۲۸ هکتار بود که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، پیش بینی می‌شود این سطح به ۲ هزار هکتار افزایش یابد.

سیدرضا امیرزاده افزود: بیشترین سطح زیر کشت گندم در دشت شمال میناب شامل روستا‌های چاه اسماعیل، تیرور، زیارت مولا، گوربند و دمشهر است و بخشی هم در توکهور و هشتبندی، چراغ آباد و چاه غربال است.

در این نشست گندم کاران شهرستان میناب مشکلات پرداخت نشدن به موقع پول گندم، خرید به موقع، تامین ادوات مکانیزاسیون و مشکل کمبود سوخت را عنوان کردند.

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان افزود: پیگیر هستیم تا این مشکلات را مرتفع کنیم تا گندم کاران با خیالی آسوده گندم کشت کنند.

بیشتربخوانید:آغاز کشت گندم در هرمزگان

سیدرضا امیرزاده با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی کود یارانه ایی گندم کاران را تامین می‌کند گفت: گندم کاران در تهیه بذر استاندارد و گواهی شده مشکلی نخواهند داشت، علاوه بر آن ۴ محصول گندم، کلزا، ذرت و جو بیمه رایگان می‌شود.

زمان کشت گندم در میناب از آذرماه شروع و تا پایان دی ادامه دارد و برداشت محصول هم از اواخر فروردین آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد.