به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، طی این مدت همچنین بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای پیش‌بینی شده است.

ناپایداری حاصل از عبور این امواج، در قلل استان شدیدتر بوده و با احتمال بارش برف همراه است.

به پیش‌بینی هواشناسی، از بعد از ظهر پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، جو استان آرام و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

روند کلی دمای هوای استان افزایشی است، اما همچنان هوای سرد در منطقه مستقر است.

دیشب کمینه دمای استان با منفی ۳ درجه سلسیوس در آوج ثبت شد؛ در قزوین هم کمترین دما به میزان منفی یک درجه به ثبت رسید.