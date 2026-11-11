تداوم گذر امواج از آسمان قزوین
گذر امواج حاصل از سامانه بارشی از آسمان استان قزوین تا صبح پنجشنبه ادامه دارد؛ این امواج افزایش ابر به دنبال خواهد داشت.
ناپایداری حاصل از عبور این امواج، در قلل استان شدیدتر بوده و با احتمال بارش برف همراه است.
به پیشبینی هواشناسی، از بعد از ظهر پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، جو استان آرام و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
روند کلی دمای هوای استان افزایشی است، اما همچنان هوای سرد در منطقه مستقر است.
دیشب کمینه دمای استان با منفی ۳ درجه سلسیوس در آوج ثبت شد؛ در قزوین هم کمترین دما به میزان منفی یک درجه به ثبت رسید.