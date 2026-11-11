رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی هفته هوافضا را به فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای سپاه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی هفته هوافضا را به فرماندهان و کارکنان نیروی هوافضای سپاه تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

امروز قدرت دفاعی ایران زبانزد است؛ دوستان ایران به این قدرت دفاعی می‌بالند و دشمنان ایران از این قدرت دفاعی می‌هراسند. " امام خامنه‌ای شهید (رضوان الله تعالی علیه)

فرمانده محترم نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار سید مجید موسوی

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام؛

با احترام، اقتدار و توانمندی هوافضای ایران اسلامی، ثمره بینش و تدبیر خردمندانه مبارکی است که امامین انقلاب اسلامی (ره) با تأکید بر خودباوری، استقلال و کلیدطلایی "ما می‌توانیم" در عمق ذهن و دل ملت جاری و ساری ساختند و امروز به برکت همان اندیشه الهی، جمهوری اسلامی ایران از واردکننده تجهیزات دفاعی به قدرت برتر منطقه در حوزه هوافضا تبدیل گشته و این مسیر نورانی، با توصیه‌های حکیمانه و دوراندیشانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای شهید (رضوان الله تعالی علیه)، چراغ راه متخصصان و فرماندهان این عرصه شده است.

بدون تردید در برابر ایفای نقش کم‌نظیر نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ‌های تحمیلی باید سر تعظیم فرود آورد. آنجا که آسمان میهن عزیزمان آماج تهدید قرار گرفت، دست توانا و قدرتمند غیورمردان فداکار و ایثارگر در هوافضای سپاه پاسداران، سپرِ مستحکم ملت مبعوث شده گردید و از نخستین روز‌های دفاع مقدس تا میدان‌های نبرد نابرابر با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، پاسخ کوبنده و اقتدار این نیرو به رخ جهانیان کشیده شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ایران اسلامی بویژه فرماندهان شهید؛ تهرانی مقدم، حاجی زاده، محمود باقری و تبریک این هفته به جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان مؤمن، شجاع و مجاهد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سلامتی و توفیق روز افزون تمامی پاسداران جان برکف را، در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج)، تحقق رهنمود‌های حکیمانه امامین انقلاب اسلامی (ره) و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر