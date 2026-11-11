پرداخت زکات در استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد ۳۰ درصدی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، میزان زکات پرداختی امسال را ۱۴۰ میلیارد تومان برشمردو گفت: با وجود همه این مشکلات، پرداخت زکات واجب و مستحب در استان همچنان روند افزایشی داشته و میزان جمع‌آوری زکات در سالجاری تاکنون به حدود ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر افزود: اصفهان یکی از استان‌های پیشتاز کشور در پرداخت زکات است و شهرستان اردستان در سال‌های گذشته چندین بار رتبه برتر استان را در این حوزه کسب کرده است.

وی با اشاره به اینکه اردستان در چند سال اخیر جایگاه قبلی خود را در پرداخت زکات از دست داده است، افزود: خشکسالی‌های متوالی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و پیامد‌های جنگ از جمله عواملی بوده که بر شرایط پرداخت زکات تأثیر گذاشته است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردستان نیز با اشاره به رشد ۶۶ درصدی درآمد زکات در اردستان گفت: مجموع زکات، فطریه و کفاره‌های دریافتی از ابتدای سال تاکنون به ۳۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۹۳۹ هزار ریال رسیده است.

محمدجواد شفیعی یکی از اتفاق‌های مثبت امسال را افزایش وصول و ثبت زکات واجب در دبیرخانه شورای زکات شهرستان دانست و افزود: در سال‌های گذشته بخشی از این وجوه در بخش‌های مختلف هزینه شده، اما در دبیرخانه شهرستان ثبت نمی‌شد و امسال این روند بهبود یافته است.