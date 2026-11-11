به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند روز پنج شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با رئیس و معاونین سازمان در محل سازمان وظیفه عمومی فراجا و به طور همزمان با معاونین وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر کشور در مرکزنظارت همگانی ۱۹۷ استان ارتباط برقرار کنند.

جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده‌های آنان با رئیس و معاونین سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود.

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند با معاونین وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان‌ها درسراسر کشوردر مرکز نظارت همگانی فرماندهی انتظامی استان از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح ارتباط برقرار کنند.

مشمولان متقاضی ملاقات مردمی در سازمان وظیفه عمومی فراجا می‌توانند برای دریافت نوبت اینترنتی ملاقات مردمی، از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب گزینه نوبت دهی اینترنتی، وارد سامانه سخا شده و از طریق گزینه انتخاب نوبت، روز و ساعت حضور خود در برنامه ملاقات مردمی سازمان را انتخاب کرده و در نهایت پیامک نوبت دهی برای مشمول ارسال می‌شود.

حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است.

مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.