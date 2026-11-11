رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش اصلاح سبک زندگی در پیشگیری از دیابت گفت: کاهش ۳ تا ۷ درصد از وزن بدن در افراد غیردیابتی می‌تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدوی در سفر به یزد با اشاره به روند افزایشی ابتلا به دیابت در جهان اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتلا هستند و تغییر سبک زندگی، کم‌تحرکی و مصرف غذا‌های پرکالری از عوامل مهم افزایش شیوع این بیماری است.

وی با اشاره به اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در نظام سلامت افزود: این برنامه بیش از ۲۰ سال است که در نظام سلامت کشور ادغام شده و غربالگری، بیماریابی و مراقبت از افراد در معرض خطر و مبتلایان را دنبال می‌کند.

رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت ادامه داد: حدود ۱۰ سال است که غربالگری دیابت در قالب برنامه خطرسنجی قلبی‌عروقی انجام می‌شود و علاوه بر بررسی احتمال خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی در ۱۰ سال آینده، وضعیت قند خون، فشارخون و چربی خون افراد نیز ارزیابی می‌شود.

مهدوی تصریح کرد: افراد مشکوک به دیابت برای بررسی‌های تکمیلی و انجام آزمایش به پزشک ارجاع می‌شوند و در صورت تأیید بیماری، تحت مراقبت مستمر قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که مراقبت ماهانه توسط بهورزان و مراقبان سلامت و هر سه ماه یک‌بار توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بیماران دیابتی به‌صورت سالانه از نظر عوارض بیماری نیز بررسی می‌شوند، گفت: در صورت نیاز، این افراد برای دریافت خدمات تخصصی به سطوح بالاتر درمانی ارجاع داده خواهند شد.

رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات جمعیتی برای پیشگیری از دیابت افزود: در کنار مراقبت‌های فردی و غربالگری، سیاست‌هایی برای کاهش مصرف مواد غذایی آسیب‌رسان به سلامت، از جمله نوشیدنی‌های شیرین و مواد غذایی حاوی قند و نمک بالا، در نظر گرفته شده که وضع عوارض و مالیات از جمله این اقدامات است.

مهدوی همچنین با هشدار درباره اهمیت پیش‌دیابت اظهار کرد: افرادی که قند خون آنها بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به مرحله دیابت نرسیده‌اند نیز باید این وضعیت را جدی بگیرند؛ چرا که پیش‌دیابت می‌تواند با افزایش خطر عوارض قلبی‌عروقی همراه باشد.

وی تغذیه سالم، مصرف میوه و سبزی، کاهش مصرف چربی، قند و نمک و افزایش فعالیت بدنی را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری و کنترل دیابت دانست و تأکید کرد: فعالیت بدنی منظم در کاهش مقاومت به انسولین و بهبود وضعیت سوخت‌وساز بدن نقش مؤثری دارد.

رئیس اداره دیابت وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: افراد مبتلا به دیابت علاوه بر کنترل قند خون، باید فشارخون و چربی خون خود را نیز به‌طور منظم کنترل کنند؛ چرا که مدیریت هم‌زمان این سه عامل در پیشگیری از عوارض بیماری اهمیت اساسی دارد.