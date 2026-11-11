به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: برابر اخبار رسیده مبنی بر تولید ارز دیجیتال در منزل مسکونی در سطح شهرستان بهبهان ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان بلافاصله به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از مکان مذکور تعداد ۱۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز و قاچاق کشف کردند.

سرهنگ سیروس دریکوند تصریح کرد: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی بیان کرد: یک متهم در این رابطه دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از شهروندان خواست در صورت مواجهه شدن با موارد مشابه از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کرده و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد و یا تقدیر از عملکرد پلیس مراتب را به سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.