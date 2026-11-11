به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: برگزاری ۴۲۷ رویداد گردشگری، توسعه شبکه‌های معرفی مقاصد و گسترش زیرساخت‌های اقامتی و درمانی، در تحریک تقاضا و تقویت جایگاه گردشگری اصفهان نقش داشته است.

امیر کرم‌زاده افزود: در ۲ سال گذشته میانگین ماندگاری گردشگران در اصفهان کمتر از یک روز بود، اما با مجموعه برنامه‌های اجرا شده، این شاخص اکنون به حدود ۲.۵ روز رسیده، که برای صنعت گردشگری استان دستاورد ارزشمندی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: افزایش ماندگاری گردشگران تنها به معنای رشد مدت اقامت نیست، بلکه زنجیره خدمات گردشگری از جمله اقامت، پذیرایی، صنایع دستی، سوغات و سایر فعالیت‌های وابسته را نیز به حرکت درمی‌آورد و شرایط رونق اقتصادی در این بخش‌ها را فراهم می‌کند.

کرم زاده گفت: از دی و بهمن ماه سال گذشته و همچنین بهار امسال، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و جنگ، تلاش کردیم برنامه‌های متنوعی برای معرفی مقاصد و برگزاری رویداد‌های گردشگری اجرا کنیم و علاوه برحجم گسترده برنامه‌ها، معرفی مقاصد کمتر شناخته شده در کنار جاذبه‌های فرهنگی و تمدنی اصفهان موجب سفر گردشگران با انگیزه‌های بیشتر به این استان شده است.

وی افزود:سالجاری پنج هتل پنج‌ستاره در اصفهان با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهره برداری رسید و ۲ هتل پنج ستاره دیگر نیز تا پایان امسال یا بهار ۱۴۰۶ به چرخه خدمات‌رسانی می‌پیوندد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به جایگاه جایگاه فعلی اصفهان در رتبه‌بندی گردشگری کشور گفت: بر اساس ارزیابی وزارت میراث فرهنگی، استان در شمار رتبه‌های برتر گردشگری کشور قرار دارد.

۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به همراه گستره‌ای از نمایه‌های میراث فرهنگی ناملموس از جمله غذاها، مراسم آیینی، جشن‌ها، مهارت‌های سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار گردشگر پذیرترین استان‌های ایران قرار بگیرد.

همچنین انواع گونه‌های گردشگری ازجمله گردشگری سلامت، کویر، نجوم، گردشگری شب و تعریف ۴۲۷ رویداد گردشگری در راستای افزایش تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری برای ارتقای رتبه‌بندی جذب گردشگر در کشور، در صدر راهبرد‌های اساسی مسئولان گردشگری استان قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار ۴۶ درصد از گردشگران داخلی کشور به پنج استان خراسان رضوی، تهران، اصفهان، مازندران و گیلان سفر می‌کنند، که این آمار نشان‌دهنده اهمیت ویژه اصفهان در صنعت گردشگری کشور است.