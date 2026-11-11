استاندار قزوین در نشست جوانان برگزیده استان، با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای نسل جوان گفت: آینده قزوین بدون مشارکت، خلاقیت و نقش‌آفرینی جوانان ساخته نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، محمد نوذری افزود: مدیریت استان آماده است از ایده‌ها و ظرفیت‌های آنان برای حل مسائل و شتاب‌بخشی به توسعه استفاده کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قزوین در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، تاریخی و گردشگری تصریح کرد: قزوین استانی برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر است که هنوز به‌خوبی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی نشده و جوانان می‌توانند در شناساندن این توانمندی‌ها نقش محوری ایفا کنند.

به گفته استاندار حل مسائل آب، محیط زیست، صنعت، اشتغال و گردشگری نیازمند مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و صاحبان ایده است و مدیریت استان از پیشنهاد‌های عملیاتی جوانان استقبال می‌کند.

نوذری همچنین از تشکیل شورای مشورتی جوانان استان به ریاست استاندار خبر داد و گفت: این شورا با حضور جوانان برگزیده، معاون سیاسی استاندار و دستگاه‌های مرتبط، به‌صورت منظم و با دستور جلسات مشخص تشکیل خواهد شد تا پیشنهاد‌ها و راهکار‌های جوانان برای حل مسائل استان به برنامه‌های اجرایی تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه مسائل جوانان باید بیش از هر چیز با رویکرد‌های فرهنگی و اجتماعی دنبال شود، افزود: نشاط اجتماعی، ایجاد فرصت‌های مشارکت و تقویت امید در میان جوانان از اولویت‌های مدیریت استان است و برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های ملی در قزوین نیز در همین راستا دنبال شده است.