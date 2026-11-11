به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان اصفهان، با اهدای کمک یک میلیارد ریالی این خیر، دو زندانی جرایم غیرعمد که به دلیل ناتوانی مالی در حبس به سر می‌بردند، از بند رهایی می‌یابند.

این خیر نیک سرشت اعلام کرده است: این کمک را تنها برای رضای خدا انجام داده و آرزوی قلبی او شادی و آرامش و روشن نگه داشتن چراغ امید در دل خانواده‌های این زندانیان است.

ستاد دیه استان اصفهان، از خیران و نیکوکاران دعوت کرد: با مشارکت در این امر خیر، سهمی در بازگرداندن لبخند به لب‌های خانواده‌های نیازمند داشته باشند.