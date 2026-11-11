به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقات که به میزبانی جاکارتا اندونزی در حال برگزاری است؛ تیم دختران ایران با برتری قاطع ۳ بر صفر فیلیپین را شکست داد تا به عنوان اولین تیم راهی نیمه‌نهایی شود.

در بازی امروز، و در نخستین دیدار رده سنی کمتر از ۱۴ سال، یاسمین حسنی و آرمیتا عزت‌نژاد با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ تیم اول فیلیپین را شکست دادند تا امید‌ها برای ایران بیش از پیش شود. در بازی دوم نیز رومینا رافعی و بهار حاج ملاحیدری برای کشورمان در رده سنی کمتر از ۱۶ سال به میدان رفتند که این بازی نیز با برتری ۶ بر صفر و ۶ بر ۲ ایران به پایان رسید.

در بازی آخر و در رده سنی کمتر از ۱۸ سال، دلان بیطرفان و نیلا رحیمی رو در روی فیلیپین قرار گرفتند که این بازی هم با برتری ۶ بر یک و ۷ بر ۵ دختران کشورمان همراه بود تا تیم ایران مقتدرانه جواز حضور در نیمه نهایی قهرمانی پدل جوانان آسیا را به دست آورد.

شاگردان صحابه فرد روز گذشته نیز تیم استرالیا یکی از مدعیان قهرمانی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بودند.

در ادامه این مسابقات تیم پسران کشورمان امروز به مصاف قزاقستان می‌رود. شاگردان ارسلان محمدی نیز روز گذشته با برتری ۳ بر صفر مقابل لبنان برای رقبا خط و نشان کشیدند و امروز به دنبال دومین برد خود هستند.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا ۱۶ تا ۲۳ آبان با حضور تیم‌های مختلف آسیایی برگزار می‌شود که نمایندگان ایران در سه رده سنی زیر ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارند.

جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.