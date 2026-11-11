به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل انتقال خون مازندران گفت: با سرد شدن هوا، بیماران را فراموش نکنیم؛ پایداری ذخایر خون نیازمند مشارکت همیشگی مردم است.

دکتر اسماعیل پوریانی با اشاره به کاهش مراجعات مردم و اهداکنندگان به مراکز اهدای خون همزمان با سرد شدن هوا، بر ضرورت مشارکت مستمر مردم برای حفظ پایداری ذخایر خون استان تأکید کرد و از هم‌استانی‌های نوعدوست خواست بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی را در روز‌های سرد سال فراموش نکنند.

وی با بیان اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و با تغییر فصل و شرایط آب‌وهوایی متوقف نمی‌شود، اظهار کرد: پایداری ذخایر خون یکی از الزامات مهم در تأمین به‌موقع نیاز مراکز درمانی و پاسخگویی به شرایط عادی و اضطراری است و تحقق این مهم، به حضور مستمر و مسئولانه اهداکنندگان وابستگی دارد.

مدیرکل انتقال خون مازندران افزود: بیماران و مراکز درمانی استان به‌صورت پیوسته به خون و فرآورده‌های آن نیاز دارند و بیماران خاص، به‌ویژه بیماران تالاسمی، برای ادامه روند درمان خود به دریافت منظم خون وابسته هستند؛ بنابراین کاهش مراجعات اهداکنندگان در روز‌های سرد سال می‌تواند تأمین مستمر این نیاز حیاتی را با چالش مواجه کند.

دکتر پوریانی با اشاره به اهمیت هر واحد خون اهدایی تصریح کرد: از هر واحد خون، پس از طی فرآیند‌های لازم، دست‌کم سه فرآورده شامل گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما تهیه می‌شود که هر یک برای درمان گروهی از بیماران کاربرد دارد. از این رو، هر بار اهدای خون می‌تواند در نجات جان چند بیمار نقش مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمامی گروه‌های خونی برای تأمین نیاز مراکز درمانی مورد نیاز هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروه‌های خونی O مثبت و O منفی از جمله گروه‌های مورد نیاز هستند و استمرار مراجعه اهداکنندگان با تمامی گروه‌های خونی برای حفظ تعادل و پایداری ذخایر خون استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل انتقال خون مازندران در ادامه با دعوت از هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه جوانان و بانوان واجد شرایط اهدای خون، گفت: اهدای خون نباید تنها به مناسبت‌ها و شرایط خاص محدود شود، بلکه لازم است به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی انسان‌دوستانه در برنامه منظم زندگی قرار گیرد.

دکتر پوریانی تأکید کرد: سرمای هوا نباید موجب کاهش مشارکت در اهدای خون شود؛ چراکه نیاز بیماران به خون تعطیل‌بردار نیست. حفظ پایداری ذخایر خون، نیازمند همراهی همیشگی مردم است و هر فرد واجد شرایط می‌تواند با اهدای خون، سهمی ارزشمند در تداوم درمان بیماران و نجات جان انسان‌ها داشته باشد.