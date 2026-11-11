به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به جایگاه نهاد امامت جمعه گفت: نهاد امامت جمعه از یک سو به مردم متصل است و زبان گویای آنان محسوب می‌شود و از سوی دیگر بازوی جهاد تبیین ولی امر مسلمین است.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با بیان اینکه مشروعیت نهاد نماز جمعه از ولی امر مسلمین است، افزود: امامان جمعه وظیفه دارند دیدگاه‌ها، اهداف و مطالبات رهبر معظم انقلاب را در جامعه اسلامی تبیین و اجرا کنند.

وی درباره نقش امامان جمعه در قبال دولت‌ها گفت: امامان جمعه در همه دوره‌ها پشتیبان دولت‌ها بوده‌اند و امروز نیز باید در کنار دولت باشند؛ اما نقد منصفانه با هدف کمک به دولت و دستگاه‌های اجرایی یک وظیفه است و نقد تخریبی به مصلحت نظام نیست.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه جزیره هرمز افزود: جزیره هرمز پیشانی اصلی دفاع مقدس و خط مقدم دفاع از انقلاب بوده است و مردم این جزیره در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های اجتماعی همواره نقش‌آفرین و افتخارآفرین بوده‌اند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از مردم هرمز گفت: مسئولان باید مشکلات فوری این جزیره از جمله بنزین، اشتغال و معیشت را با جدیت پیگیری کنند که در سفر شهید رئیسی نیز دو مسئله اشتغال و مسکن به عنوان مهم‌ترین مشکلات هرمز مطرح و دستور پیگیری آن صادر شد.

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وی افزود: گردشگری می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما شغل پایدار نیست و با کوچک‌ترین بحران‌ها آسیب می‌بیند؛ بنابراین باید برای اشتغال پایدار و زیرساخت‌های معیشتی جزیره فکر اساسی شود.

در پایان این مراسم، از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین رستاخیز، امام جمعه پیشین جزیره هرمز، قدردانی و حجت‌الاسلام و المسلمین علی نجاتی‌زاده به عنوان امام جمعه جدید این جزیره معرفی شد.