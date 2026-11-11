پخش زنده
امروز: -
آیین معارفه حجتالاسلام والمسلمین علی نجاتیزاده به عنوان امام جمعه جدید جزیره هرمز با حضور نماینده ولی فقیه در هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به جایگاه نهاد امامت جمعه گفت: نهاد امامت جمعه از یک سو به مردم متصل است و زبان گویای آنان محسوب میشود و از سوی دیگر بازوی جهاد تبیین ولی امر مسلمین است.
آیتالله محمد عبادیزاده با بیان اینکه مشروعیت نهاد نماز جمعه از ولی امر مسلمین است، افزود: امامان جمعه وظیفه دارند دیدگاهها، اهداف و مطالبات رهبر معظم انقلاب را در جامعه اسلامی تبیین و اجرا کنند.
وی درباره نقش امامان جمعه در قبال دولتها گفت: امامان جمعه در همه دورهها پشتیبان دولتها بودهاند و امروز نیز باید در کنار دولت باشند؛ اما نقد منصفانه با هدف کمک به دولت و دستگاههای اجرایی یک وظیفه است و نقد تخریبی به مصلحت نظام نیست.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به جایگاه جزیره هرمز افزود: جزیره هرمز پیشانی اصلی دفاع مقدس و خط مقدم دفاع از انقلاب بوده است و مردم این جزیره در دوران دفاع مقدس و صحنههای اجتماعی همواره نقشآفرین و افتخارآفرین بودهاند.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر لزوم حمایت همهجانبه از مردم هرمز گفت: مسئولان باید مشکلات فوری این جزیره از جمله بنزین، اشتغال و معیشت را با جدیت پیگیری کنند که در سفر شهید رئیسی نیز دو مسئله اشتغال و مسکن به عنوان مهمترین مشکلات هرمز مطرح و دستور پیگیری آن صادر شد.
بیشتربخوانید: امام جمعه بندرعباس: تنگه هرمز به محل دفن استعمارگران تبدیل میشود
وی افزود: گردشگری میتواند کمککننده باشد، اما شغل پایدار نیست و با کوچکترین بحرانها آسیب میبیند؛ بنابراین باید برای اشتغال پایدار و زیرساختهای معیشتی جزیره فکر اساسی شود.
در پایان این مراسم، از خدمات حجتالاسلام والمسلمین رستاخیز، امام جمعه پیشین جزیره هرمز، قدردانی و حجتالاسلام و المسلمین علی نجاتیزاده به عنوان امام جمعه جدید این جزیره معرفی شد.