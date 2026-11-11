رادیو صبا امروز، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، با دو برنامه «آبادی باز» و «نشان افتخار» به معرفی جاذبه‌های روستایی کهگیلویه و بویراحمد و بازخوانی زندگی دانشمند هسته‌ای کشورمان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آبادی باز» در قسمت امروز خود چهارشنبه ۲۰ آبان، راهی روستای دیدنی «مارین» در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌شود تا مخاطبان را با طبیعت چشم‌نواز، بافت بومی و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه آشنا کند.

این روستا با برخورداری از باغ‌های انبوه انار، میزبان نخستین جشنواره انار (آبان ۱۴۰۴) با هدف ثبت ملی و جهانی، معرفی آیین‌های بومی برداشت محصول، موسیقی محلی، صنایع‌دستی و غذا‌های سنتی بوده است.

برنامه «آبادی باز» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و اجرای مهدی پر از رادیو صبا پخش می‌شود.

همچنین ، شبکه رادیویی صبا هم‌زمان با هفته هوافضا، ویژه‌برنامه «نشان افتخار» را به معرفی زندگی و فعالیت‌های علمی و پژوهشی شهید محسن فخری‌زاده، فیزیکدان برجسته و رئیس پیشین سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی اختصاص داده است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و گویندگی مهدی مجنونی، امروز چهارشنبه ساعت ۱۲:۱۵ روی آنتن رادیو صبا می‌رود.