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بخش زیر ساختی زندان دامغان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در مراسمی با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، طرح های زیر ساختی زندان دامغان با زیربنای ۸۸۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان بهرعه برداری شد.
دارالقرآن و بهداری جدید زندان بخشی از این طرح های زیر ساختی بود.
اجرای این طرح به منظور بهبود امکانات و فراهمسازی شرایط مناسبتر برای تقویت برنامههای فرهنگی، آموزشی و تربیتی و تحقق اهداف اصلاحی و بازاجتماعیکردن زندانیان اجرا شده است .
آسیابی همچنین از بخش های مختلف زندان دامغان بازدید و بر ضرورت متناسبسازی فضاهای موجود با نیازهای مراکز اصلاحی و تربیتی و توجه به استانداردهای نگهداری زندانیان تأکید کرد.