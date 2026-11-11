به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در مراسمی با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، طرح های زیر ساختی زندان دامغان با زیربنای ۸۸۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان بهرعه برداری شد.

دارالقرآن و بهداری جدید زندان بخشی از این طرح های زیر ساختی بود.

اجرای این طرح به منظور بهبود امکانات و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تقویت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی و تحقق اهداف اصلاحی و بازاجتماعی‌کردن زندانیان اجرا شده است .

آسیابی همچنین از بخش های مختلف زندان دامغان بازدید و بر ضرورت متناسب‌سازی فضا‌های موجود با نیاز‌های مراکز اصلاحی و تربیتی و توجه به استاندارد‌های نگهداری زندانیان تأکید کرد.