آب ساکنان خیابان‌های حافظ، سعدی، میرزمانی و پیوندی ساری، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۹ تا ۱۲ با افت فشار یا قطعی احتمالی مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به علت تعویض شیر فلکه ۲۰۰ در خیابان میرزمانی ساری، آب ساکنان چند خیابان این شهر امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، با افت فشار و قطعی احتمالی همراه خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، ساکنان خیابان‌های حافظ، سعدی، میرزمانی، پیوندی و کوچه‌های منشعب از این خیابان‌ها، از ساعت ۹ تا ۱۲ به مدت سه ساعت با افت فشار یا قطع احتمالی آب مواجه می‌شوند.

از مشترکان این مناطق درخواست شده است با رعایت شیوه‌های مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

همچنین تانکر سیار آبرسانی در صورت تماس شهروندان با سامانه ۱۲۲، برای تأمین آب مورد نیاز آماده خدمت‌رسانی است.