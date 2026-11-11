مردم پیشوا در ایام فاطمیه، در مراسمی حماسی یاد و خاطره ۱۴ شهید والامقام تیم فوتبال مهاجر را که در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای میهن کردند، گرامی داشتند. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در میان اجتماعات مردمی در میدان شهید چمران شهرستان پیشوا، مراسم یادواره ۱۴ شهید والامقام تیم فوتبال مهاجر برگزار شد.



این تیم ورزشی که در دوران دفاع مقدس، ۱۴ فرزند والامقام خود را فدای انقلاب اسلامی و میهن کرده است، در مراسمی حماسی در ایام فاطمیه مورد تجلیل قرار گرفت. این تجمع که همزمان با اجتماعات شبانه مردم برگزار شد، یادآور ایثار بی‌نظیر جوانانی بود که از ورزش به سوی جبهه‌های مقاومت شتافتند.