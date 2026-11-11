کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از صبح امروز تا بعدازظهر، وقوع تند باد شدید شمال غربی و طوفانی شدن دریا در خلیج فارس با تاکید بر مناطق فراساحل غربی پیش بینی می‌شود.

وقوع تندباد شدید شمال غربی و طوفانی شدن دریا در خلیج فارس، ۲۰ آبان

وقوع تندباد شدید شمال غربی و طوفانی شدن دریا در خلیج فارس، ۲۰ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز وزش باد‌های شدید جنوب غربی تا شمال غربی در مناطق دریایی استان و در خلیج فارس تند باد شدید و طوفانی شدن دریا از ظهر گذر یک موج بارشی پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز با وزش باد‌های شدید شمال غربی تا جنوب غربی دریا مواج خواهد شد و بیشینه سرعت باد در مناطقی از خلیج فارس (فراساحل غربی و جنوب جزایر کیش و لاوان) به محدوده ۸۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا سه متر خواهد رسید.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد جدا خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر استان خصوصا بنادر غربی انجام شود. کشتی‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: وزش باد‌های شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا بعدازظهر شنبه ۲۳ آبان بویژه در خلیج فارس تداوم خواهد داشت.

حمزه نژاد، گفت: ظهر امروز با گذر یک موج بارشی از جنوب کشور، در نقاطی از استان از جمله مناطق و جزایر غربی، بتدریج مناطق شمالی و پاره‌ای از مناطق مرکزی و شرقی استان و تنگه هرمز رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است و این موج بارشی تا بعدازظهر فردا پنجشنبه ۲۱ آبان فعالیت خواهد داشت.

او افزود: بعدازظهر امروز تا اواخر شب در برخی نقاط شمالی، غربی و پاره‌ای از نقاط شرقی تشدید سامانه بارشی پیش بینی و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا بدلیل ابری بودن و گذر سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.