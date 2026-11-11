مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا از تعویض کولر‌های گازی در استان‌های جنوبی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های بهینه سازی کشور یاد کرد و گفت: اجرای این طرح باعث کاهش حدود ۳۰ میلیون مترمکعب مصرف گاز در کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار آتش‌پر، مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا با بیان اینکه طرح تعویض کولر‌های گازی با عنوان از کارون تا هامون در حال اجراست، گفت: با اجرای این طرح مصرف گاز کشور سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح، بخش خصوصی به صورت رایگان کولر‌های گازی پنجره‌ای مشترکان خانگی در جنوب کشور را تعویض می‌کند، افزود: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اجرای این طرح، کاهش نیاز به مصرف سوخت در بخش تولید برق است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که صرفه‌جویی انرژی ناشی از جایگزینی کولر‌های فرسوده با تجهیزات جدید و پربازده، معادل صرفه‌جویی سالانه حدود ۲۹.۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش تولید برق است.

آتش‌پر تصریح کرد: این میزان صرفه‌جویی می‌تواند افزون بر کاهش هزینه‌های تأمین انرژی، به استفاده بهینه‌تر از منابع گاز طبیعی کشور کمک کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار این طرح وارد شده و تاکنون ۱۵ هزار کولر گازی را در جنوب کشور تعویض کرده است، گفت: هزینه‌های اجرای این طرح با صدور گواهی صرفه جویی که در بازار بهینه سازی قابل معامله است، تامین می‌شود.

وی، کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و کمک به کاهش آلودگی هوا در مناطق جنوب کشور را از دیگر مزایای این طرح بزرگ بیان کرد و افزود: بر اساس برآورد‌های ارائه‌شده، کاهش تولید برق مورد نیاز در نتیجه تعویض ۱۵ هزار کولر گازی فرسوده، معادل کاهش سالانه حدود ۷۹.۷ هزار تن انتشار دی‌اکسیدکربن است.

آتش‌پر اضافه کرد: کاهش انتشار آلاینده‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای، یکی از مزایای مهم برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی محسوب می‌شود و می‌تواند در مسیر حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آثار زیست‌محیطی تولید انرژی مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: بخش خصوصی در قالب این طرح قرار است ۱۰۵ هزار کولر گازی مشترکان خانگی در استان‌های جنوبی کشور را تعویض کند.