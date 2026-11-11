به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین پلیس راهور فراجا، در جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستان ۱۴۰۵، با قدردانی از همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح‌های ترافیکی اظهار کرد: تجربه برگزاری طرح‌های گذشته نشان داده است که نتایج به‌دست‌آمده حاصل همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول بوده است.

وی با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی و میدانی افزود: بخش عمده زحمات اجرای این مأموریت‌ها بر دوش نیرو‌هایی است که شاید نام و حضوری در جلسات نداشته باشند، اما در میدان و عملیات مشغول خدمت‌رسانی هستند و ما از نظر شرعی و قانونی موظف به قدردانی از تلاش‌ها و زحمات این افراد هستیم.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط خاص محور‌های مواصلاتی در فصل زمستان گفت: اجرای طرح زمستانی با توجه به شرایط جوی و وضعیت خاصی که در محور‌های کشور حاکم می‌شود، مستلزم هماهنگی همه‌جانبه میان نمایندگان دستگاه‌های مختلف است که مأموریت و مسئولیت مشترکی در حوزه پیشگیری دارند.

کرمی‌اسد، پیشگیری را یکی از اصلی‌ترین اهداف برگزاری این نشست دانست و تأکید کرد: در کنار هماهنگی میان دستگاه‌ها، هم‌پوشانی مأموریت‌ها نیز از موضوعات مهم و اهداف کلان اجرای طرح زمستانی است و می‌تواند در ارتقای اثربخشی اقدامات نقش مؤثری داشته باشد.