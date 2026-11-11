به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، کارشناس هماهنگ‌کننده واحد فراهم‌آوری پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در پی وقوع یک سانحه رانندگی، پس از تأیید مرگ مغزی فاطمه سلطانی، مادر ۳۰ ساله رفسنجانی توسط متخصصین در بامداد ۲۰ آبان ماه، کبد و کلیه‌های ایشان با رضایت خانواداهدا شد.

زهرا عظیمی افزود:در حالی که اندوه یک خانواده با غم فقدان و ایام شهادت گره خورده، این عمل بزرگ باعث شد در گوشه‌ای دیگر، سه تن از بیماران دوباره نفس‌های خود را در سینه احساس کنند.