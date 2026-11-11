به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارعیان در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بافق گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، نمایشگاه کتاب در آذرماه برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت ناشران مختلف، حدود ۸۰ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه عرضه شود.

وی افزود: در کنار عرضه کتاب، برنامه‌های فرهنگی متنوعی نیز برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است تا این نمایشگاه فرصتی برای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و دسترسی علاقه‌مندان به منابع مختلف باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بافق، تشکیل کارگروه مد و لباس را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: این کارگروه با هدف سامان‌دهی و نظارت بر طراحی و دوخت فرم مدارس و همچنین طراحی و تولید عمومی پوشاک و لباس تشکیل می‌شود.

زارعیان افزود: در راستای تشکیل و فعالیت این کارگروه، از طراحان و خیاطان مطرح شهرستان دعوت خواهد شد تا با همکاری و بهره‌گیری از توانمندی و تجربه آنان، زمینه طراحی و تولید پوشاک متناسب با نیاز‌های جامعه و همچنین سامان‌دهی و نظارت بر دوخت فرم مدارس فراهم شود.