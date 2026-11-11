دوره تخصصی سرپناه اضطراری با هدف ارتقای مهارت‌های تخصصی و افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی در مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی، ویژه امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر شهرستان بروجن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث تخصصی حوزه اسکان اضطراری، اصول و مراحل اسکان آسیب‌دیدگان، انواع سرپناه، نحوه برپایی اردوگاه‌های اسکان اضطراری و چگونگی استفاده از تجهیزات مربوطه آشنا شدند.

طاهری افزود: این آموزش تخصصی با هدف افزایش دانش فنی، تقویت توانمندی‌های عملیاتی و آماده‌سازی نیرو‌های امدادی برای ارائه خدمات مؤثر و سریع به آسیب‌دیدگان در حوادث و شرایط اضطراری برگزار شد.