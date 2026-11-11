دویست‌وپنجاه‌وپنجمین شب اجتماع مردمی خونخواهان امام شهید، با حضور پرشور مردم ولایتمدار و انقلابی در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دویست‌وپنجاه‌وپنجمین شب اجتماع مردمی خون‌خواهان امام شهید، با حضور پرشور و گسترده مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان ساری برگزار شد.

در این مراسم مردمی، شرکت‌کنندگان با اشاره به جدیدترین رسوایی کنگره آمریکا، به اعتراف نمایندگان این کشور به بمباران مدرسه شجره طیبه میناب اشاره و بر لزوم پاسخگویی و خون‌خواهی تاکید کردند.

حاضران در این اجتماع با تحلیل شرایط کنونی دشمنان نظام اسلامی اعلام کردند: هرچه فشار را بیشتر می‌کنند، مقاومت با مردم بیشتر احساس می‌شود. دشمنان چاره‌ای جز فرار ندارند و تنها راه حفظ جانشان، فرار از منطقه است.

مردم تاکید کردند: اگر دشمنان بخواهند جنگ جدیدی را شروع کنند، قطعاً خسارت‌هایش به مراتب سنگین‌تر از قبل خواهد بود. آن‌ها هنوز به قدرت ایران پی نبرده‌اند و نتوانسته‌اند عظمت و وحدت این ملت را درک کنند.

آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به وضعیت آشفته دشمن گفت: درونشان آشفته و درهم‌ریخته است. ظاهرشان را نگاه نکنید؛ آن‌ها کاملاً بریده و مأیوس‌اند. این دست و پا زدن‌ها فقط برای این است که بخواهند اثبات کنند هنوز هستند، ولی دنیا می‌فهمد که آن‌ها شکست سنگینی خورده‌اند و آبرویشان رفته است.

مردم ساری در پایان این مراسم با تاکید بر اینکه تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دشمن زیر آتش قرار دارد، تصریح کردند: حضور ما در این میدان‌ها باعث شد پیروزی را رقم بزنیم و از این به بعد نیز در میدان خواهیم ماند.