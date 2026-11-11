اجتماع بزرگ بانوان جان‌فدای فاطمی، فردا پنجشنبه ۲۱ آبان، در میدان شهدای شیراز، پشت ارگ کریم‌خان زند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: اجتماع بزرگ بانوان جان‌فدای فاطمی، فردا پنجشنبه ۲۱ آبان، ساعت ۲۰ در میدان شهدای شیراز ، پشت ارگ کریم‌خان زند برگزار می‌شود و بانوان فارس در سوگ بانوی مظلومیت گرد هم جمع می شوند.

حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به شعار محوری این حرکت با عنوان «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهراییم» تصریح کرد: این شعار بیانگر عهد و ارادت بانوان به سیره حضرت زهرا (س) و تاکید بر استمرار مسیر حق‌طلبی، ولایت‌مداری و پاسداشت ارزش‌های فاطمی است.

بانوان فارس در این برنامه به یاد نخستین جان‌فدا در راه امامت و ولایت، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، تجمع و اعلام می کنند ما جان‌فدایان ، راه و سیره عملی بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را ادامه می دهیم.