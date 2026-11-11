به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی زیبایی نژاد افزود: طبق اعلام ستاد شهدای گمنام؛ مراسم تشییع شهدای گمنام نیز در روز شهادت حضرت زهرا(س) طبق معمول هر سال از مقابل دانشگاه تهران مراسم برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت: مجموعه مدیریت شهری وظیفه میزبانی پشتیبانی و تسهیل حمل و نقل و پذیرایی از مردم را برعهده دارد تا بتوانیم با میزبانی شایسته حضور مردم را تسهیل کنیم.

زیبایی نژاد با بیان اینکه در ایام شهادت حضرت صدیقه زهرا(س) مردم و هیات ها پای کار می آیند و فضای شهر فضای متفاوتی می شود گفت: آیین سمنو پزی که منتسب به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست در ۱۵۰ موکب سمنو پزی در محلات و خیابان ها تهران برگزار می شود.

وی افزود: سمنوی پخته شده در شب و روز شهادت حضرت زهرا(س) در میان مردم توزیع می شود.