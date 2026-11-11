مردم مبعوث شده گلستان در اجتماع شبانه با بر افراشتن پرچم های سرخ خونخواهی رهبر شهید و سوگواری ایام شهادت حضرت زهرا (س)عهد بستند که جانفدای ولی فقیه و میهن عزیز خود باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم ولایتمدار گرگان در اجتماع شبانه ضمن سوگواری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)

و خونخواهی رهبر شهید فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند و با حضرت زهرا (س) و ولایت فقیه عهد بستندکه تا پیروزی کامل انقلاب اسلامی و شکست قطعی دشمن آمریکایی صهیونی در سنگر خیابان خواهد ماند.