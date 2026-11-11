به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رحمت حاجی زاده گفت: به همت کارکنان تلاشگر نواحی هشت گانه و با حضور فیزیکی و بررسی سیستمی مشتریان نفت سفیدسوز از طریق سامانه سدف و طی هماهنگی با دهیاران، شورای اسلامی روستا‌ها و مراکز بهداشت از طریق ویرایش اطلاعات خانوار‌های شهرستان‌های جنوب استان، از توزیع بی رویه فرآورده‌های نفت سفید و گاز مایع جلوگیری شد.

وی افزود: با بازنگری خانوار‌های حوزه زیر پوشش این منطقه تعداد هزار و ۸۵۰ کالابرگ الکترونیکی باطل و از چرخه سوخت توزیع خارج شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب اظهارداشت: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن برخی از مناطق روستایی و به جهت جلوگیری از اختلال در روند سوخت رسانی، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۱ میلیون لیتر فرآورده نفت سفید توزیع شده و تمهیدات و هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها و بخشداری‌های حوزه زیرپوشش برای توزیع به موقع نفت سفید برای خانوار‌های بدون شبکه گاز خانگی شهری و روستایی پیش بینی شده و مراکز توزیع نفت سفید آمادگی لازم برای خدمت رسانی در شرایط سخت و سرمای زمستانی را دارند.

حاجی زاده درخصوص فعالیت تاسیسات سیلندر پرکنی هم گفت: تعداد ۱۵ باب تاسیسات سیلندر پرکنی درسطح منطقه فعال بوده و وظیفه توزیع گاز مایع برای مصارف خانوار‌های بدون گاز شهری و روستایی رابرعهده دارند.