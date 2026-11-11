دویست دانش‌آموز دختر ورامینی در قالب کاروان راهیان نور، برای بازدید از مناطق عملیاتی و آشنایی با حماسه‌های دفاع مقدس، راهی مناطق جنوبی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعزام ۲۰۰ دانش‌آموز دختر از شهرستان ورامین به مناطق جنوبی کشور، نسل جدید با حماسه‌های ۸ سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

مسئولان مدارس ورامین با اشاره به شرایط جدید و مفهوم «جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم»، خاطرنشان کردند که تعداد دانش‌آموزان متقاضی برای حضور در کاروان‌های راهیان نور، در مقایسه با سال‌های گذشته، افزایش چشمگیری داشته است که این امر نشان‌دهنده اهمیت حفظ فرهنگ مقاومت در میان نوجوانان است.