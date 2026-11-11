نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های عضو با هدف ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: در این جلسه وضعیت تصادفات رانندگی در ۶ ماهه نخست سال و شرایط استان‌هایی که با افزایش شمار جان‌باختگان مواجه بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: استان‌های خراسان جنوبی، گیلان، همدان، کرمان شمال، خوزستان و ایلام از جمله استان‌هایی بودند که وضعیت تصادفات و افزایش جان‌باختگان در آنها بررسی شد و درباره راهکار‌های ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی این استان‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در این نشست، مدیران کل راه و شهرسازی و معاونان عمرانی استان‌های مربوطه نیز حضور داشتند و مدیران کل راه استان‌های همدان و خراسان رضوی به‌صورت وبیناری در جلسه شرکت کردند. مهم‌ترین محور مباحث مطرح‌شده، بررسی نواقص زیرساختی، بهبود شرایط ایمنی جاده‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تصادفات و تلفات رانندگی بود.

سردار محبی با اشاره به بررسی دو تصادف پرحادثه ماه‌های اخیر گفت: یکی از این حوادث در ماه چهارم امسال در استان سمنان رخ داد که ۸ نفر در آن جان خود را از دست دادند. حادثه دیگر در آزادراه باغچه استان خراسان رضوی اتفاق افتاد که ۵ کشته بر جای گذاشت.

وی تصریح کرد: در این جلسه، وضعیت ایمنی محل وقوع این دو حادثه با حضور مسئولان راهداری مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از نواقص شناسایی‌شده برطرف شده بود، اما درباره مواردی که همچنان نیازمند اقدام اصلاحی هستند، تأکید شد هرچه سریع‌تر برای رفع آنها اقدام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در کنار اصلاح نواقص زیرساختی، موضوعاتی همچون شناسایی و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، ارتقای علائم و تجهیزات ایمنی، بهبود وضعیت حفاظ‌های جاده‌ای و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای کاهش سوانح رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست، وزیر راه و شهرسازی نیز بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم و اجرای اقدامات عملیاتی برای ارتقای ایمنی راه‌ها و صیانت از جان کاربران جاده‌ای شد.

بنابر اعلام پلیس، سردار محبی در پایان گفت: مقرر شد مصوبات و مباحث مطرح‌شده در این جلسه پیگیری شود و گزارش اقدامات انجام‌شده و میزان پیشرفت برنامه‌های ایمن‌سازی، ظرف یک ماه آینده در نشست بعدی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور دوباره مورد بررسی قرار گیرد.