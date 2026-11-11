\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u06f4\u06f2 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u061b \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0641\u0633. \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a\u0634\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f\u061b \u0627\u0645\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0648\u062f\u0627\u0646\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n