اصلاح و بازسازی ۱۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی روستایی منطقه سیستان با هدف بهبود وضعیت موجود و کاهش مشکلات توزیع آب آشامیدنی در سال‌جاری پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون لوله مورد نیاز برای اجرای ۶۱ کیلومتر از این طرح خریداری شده است که در شهرستان‌های مختلف منطقه سیستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرهاد سرگلزایی با اشاره به چگونگی اجرای این طرح در شهرستان هامون منطقه سیستان، افزود: با تأمین لوله مورد نیاز، ۳۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب آشامیدنی روستا‌های این شهرستان اصلاح می‌شود و توسعه می‌یابد.

وی با بیان اینکه اصلاح شبکه آبرسانی شهر محمدآباد به طول ۲ کیلومتر نیز در دستور کار اصلاح قرار دارد، ادامه داد: لوله مورد نیاز برای این پروژه تأمین شده است و پیگیری‌های لازم برای حمل آن در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به برنامه اجرای طرح فاضلاب شهر محمدآباد نیز اشاره کرد و گفت: قرارداد مشاور مطالعات فاضلاب این شهر امسال از محل درآمد‌های داخلی شرکت آب و فاضلاب منعقد شده است.

سرگلزایی با بیان اینکه مطالعات این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد، تصریح کرد: پس از تحویل طرح از سوی مشاور، پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز ماده ۲۳ و ایجاد ردیف اعتباری با همکاری مجموعه استانداری انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در منطقه سیستان، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط منابع آبی منطقه، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب بازیافتی اهمیت ویژه‌ای دارد و اجرای طرح فاضلاب محمدآباد نیز با همین رویکرد دنبال می‌شود.