مادر شهید ابوالفضل پیمان در ایام فاطمیه خانه‌ای را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شادی روح فرزندش وقف حسینه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم افتتاح حسینیه شهید ابوالفضل پیمان در دهدشت، هم‌زمان با ورود پیکر مطهر یک شهید گمنام به شهرستان کهگیلویه و با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

امام جمعه دهدشت در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: به برکت ورود شهدای گمنام به شهرستان، امروز حسینیه‌ای به نام شهید ابوالفضل پیمان افتتاح شد؛ نوجوانی که در هیئت، مصلی، نماز جمعه و پایگاه بسیج رشد کرد و سرانجام در مسیر دفاع از ایران اسلامی به مقام شهادت نائل آمد.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر با اشاره به اقدام ارزشمند خانواده شهید پیمان افزود: خانواده این شهید تصمیم گرفتند بخشی از منزل خود را به حسینیه‌ای به نام فرزند شهیدشان اختصاص دهند تا این مکان به پایگاهی فرهنگی و اجتماعی برای نوجوانان، جوانان، دوستان و رهروان راه شهدا تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضاهای فرهنگی در محلات ادامه داد: ترویج معنویت، فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه است و این حسینیه می‌تواند در تحقق این اهداف نقش مؤثری داشته باشد.

سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه نیز با قدردانی از اقدام خانواده شهید پیمان گفت: این حسینیه در فضایی به مساحت ۹۰ مترمربع راه‌اندازی شده و می‌تواند محل گردهمایی دوستان، هم‌نسلان و جوانان و نوجوانانی باشد که با شهید ابوالفضل پیمان ارتباط و همنشینی داشته‌اند.

وی با اشاره به روحیه ایثار و ازخودگذشتگی خانواده شهید افزود: خانواده معظم پیمان با وجود داغ سنگین از دست دادن فرزند نوجوان خود، بخشی از منزلشان را به ترویج فرهنگ شهید و شهادت اختصاص داده‌اند؛ اقدامی ارزشمند که می‌تواند الگویی برای سایر خانواده‌ها و جامعه باشد.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به وصیت‌ها و آرمان‌های شهید ابوالفضل پیمان خاطرنشان کرد: بخشی از وصیت‌نامه این شهید در مناسبت‌های مختلف و به‌ویژه در میدان مرکزی شهر قرائت شده است و امیدواریم نوجوانان و جوانان با مطالعه سیره و وصایای شهدا، آنان را الگوی زندگی خود قرار دهند.

کاظمی‌جو همچنین با اشاره به دیدارهای مکرر با خانواده شهید پیمان، از روحیه ایستادگی و وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: این خانواده با وجود تحمل داغ فرزندشان، همچنان بر ادامه مسیر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید دارند.

مادر شهید: هزینه‌های ازدواج و آینده ابوالفضل را صرف ساخت حسینیه کردم

مادر شهید ابوالفضل پیمان نیز در این مراسم با بیان اینکه آخرین آرزوی فرزندش شهادت بود، گفت: آرزوی من این بود که ابوالفضل را در لباس دامادی ببینم، اما بخشی از طلا و پولی را که برای ازدواج او پس‌انداز کرده بودم، برای راه‌اندازی این حسینیه هزینه کردم.

وی با بیان اینکه حسینیه‌داشتن از آرزوهای ابوالفضل بود، افزود: می‌خواهم فرزندم بداند که مادرش ادامه‌دهنده راه اوست و با استواری در مسیر آرمان‌هایش ایستاده است.

مادر شهید پیمان همچنین با خیرمقدم به پیکر مطهر شهید گمنام اظهار کرد: امروز شهید گمنام به خانه و محفل شهید ابوالفضل وارد می‌شود و امیدوارم این مکان پایگاهی برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج راه آنان باشد.

به گفته خانواده شهید، برای راه‌اندازی این حسینیه بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است و هدف اصلی از ایجاد آن، گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شهرستان کهگیلویه است.

پدر شهید ابوالفضل پیمان نیز با ابراز خرسندی از افتتاح این حسینیه گفت: افتخار می‌کنم که فرزندم را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردم و خوشحالم که توانستم به یاد او این حسینیه را برای برگزاری مراسم مذهبی و برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی کنم.