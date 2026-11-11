به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران» گفت: همزمان با این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از جمله جشنواره کورس سوارکاری، جشنواره پنبه و جشنواره زعفران در استان برگزار می‌شود تا ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و شور و نشاط اجتماعی خراسان شمالی در سطح ملی بازتاب پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در این رویداد افزود: انتظار داریم همه ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای همراهی با «ایران جان» پای کار بیایند و مردم نیز با مشارکت و پیگیری برنامه‌ها، در هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد نقش‌آفرینی کنند.

استاندار خراسان شمالی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر دستاورد‌های مورد انتظار این رویداد دانست و تصریح کرد: «ایران جان» باید علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، زمینه دیده‌شدن فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم کند و آثار و پیامد‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن در استان قابل مشاهده باشد.

تولید بیش از ۹۰۰ آیتم رادیویی و تلویزیونی

رضا واعظی، مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی نیز با تشریح اقدامات رسانه استانی برای برگزاری رویداد ملی «ایران جان» گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰ آیتم تلویزیونی و بیش از ۴۵۰ آیتم رادیویی برای این رویداد تولید شده است.

وی افزود: در حوزه خبر نیز بیش از ۱۲۰ مستند خبری تولید شده و مطالبات مردم استان در قالب برنامه‌های مختلف رسانه‌ای از جمله «صف اول» و «گفت‌وگوی ویژه خبری» با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی پیگیری و مطرح می‌شود.

واعظی با بیان اینکه تحقق هویت محوری، عدالت‌گستری و دیده شدن اقشار مختلف مردم از اهداف اصلی رویداد «ایران جان» است، اظهار کرد: برای انعکاس ظرفیت‌های همه شهرستان‌ها، گروه‌ها و اقشار اجتماعی و بازنمایی سبک زندگی، فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی مردم استان، برنامه‌ریزی و تولید محتوای گسترده‌ای انجام شده است.

مدیرکل صداوسیمای خراسان شمالی، برنامه‌های گفت وگومحور را از بخش‌های مهم این رویداد برشمرد و گفت: برنامه‌هایی همچون «گفت‌وگوی ویژه خبری»، «صف اول»، «میز اقتصاد»، «زمانه»، «پایش» و «ثریا» با هدف پرداختن به مسائل کلان استان و طرح مطالبات و ظرفیت‌های خراسان شمالی، با حضور مهمانان ملی و استانی پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت این رویداد برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در سطح ملی فراهم شده است و تلاش می‌کنیم در کنار معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌ها، مسائل و مطالبات مردم نیز به‌صورت جدی بازتاب داده شود.

واعظی در پایان، «ایران جان» را فرصتی برای بازتاب ظرفیت‌های متنوع خراسان شمالی، تقویت هویت بومی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی دانست و بر ضرورت همراهی مردم، مسئولان و فعالان بخش‌های مختلف برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت این رویداد تأکید کرد.