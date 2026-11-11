به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به استناد مصوبه جلسه شماره ۸۵ شورای هدایت استعداد‌های درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری براساس بخشنامه شماره ۱۰/۳۸۵۹ مورخ ۹۹/۱۲/۹ موضوع آئین‌نامه جامع پذیرش بدون آزمون استعداد‌های برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو می‌پذیرد.

بر این اساس:

۱- کلیه حائزین شرایط درخواست‌کننده دوره کارشناسی ارشد شامل استعداد‌های برتر و فارغ‌التحصیلان ممتاز براساس حداقل معدل ۱۶ برای کلیه رشته‌های گروه غیرعلوم پزشکی براساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت حداکثر ۴۰ درصدی برای هر یک از رشته/ محل‌های انتخابی گزینش علمی خواهند شد.

۲- پذیرش دانش‌آموختگان واجد شرایط تا ۳ سال پس از فارغ‌التحصیلی (فارغ‌التحصیلان سال ۱۴۰۲ به بعد) امکان پذیر است.

۳- رعایت هم نامی گروه عمده تحصیلی رشته مقطع کارشناسی متقاضی با رشته مورد تقاضا در مقطع ارشد الزامی است.

۴- دانش‌آموختگان ممتاز سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این دفترچه امکان ثبت‌نام و پذیرش در این دوره را خواهند داشت.

آن دسته از داوطلبانی که براساس شرایط قبلی اعلام شده ثبت‌نام کرده‌اند تا پایان مهلت ثبت‌نام امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود را خواهند داشت.

داوطلبان می‌توانند حداکثر تا روز یکشنبه ۲۴ آبان با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.azmoon.org با اخذ دفترچه راهنمای جدید، ثبت‌نام و در صورت احراز شرایط نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.