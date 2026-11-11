تجمع اعتراضی ضدصهیونیستی مقابل بایدن در دوبلین؛ معترضان او را «جنایتکار جنگی» خواندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فاکس نیوز، معترضان ضد اسرائیلی در بیرون کالج ترینیتی در دوبلین با جو بایدن، رئیس جمهور سابق، درگیر شدند و او را «جنایتکار جنگی» خواندند.

آنها در حالی که مأموران او (بایدن) را به سمت وسیله نقلیه اسکورت می‌کردند، شیئی را به سمت کاروان خودروهایش پرتاب کردند.

پلیس دو نفر را در بیرون کالج، جایی که بایدن در مراسم اهدای جایزه به افتخار پسرش هانتر شرکت می‌کند، دستگیر کرد.

معترضان شعار می‌دادند: «خون، خون، خون روی دستانت!»