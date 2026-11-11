نجاتگران هلال احمر، مرد ۶۰ ساله گرفتار را در ارتفاعات کوهستانی شهرستان خنج، نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خنج گفت: در گزارشی مبنی بر مصدوم شدن مردی ۶٠ ساله در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان به هلال‌احمر، نجاتگران به محل اعزام شدند.

امید شمسی افزود: ۲ گروه از نجاتگران با بهره‌گیری از پهپاد و جست‌وجوی هوایی، موقعیت مصدوم را شناسایی کردند و مسیر دسترسی مشخص شد.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خنج گفت: نجاتگران پس از دسترسی به فرد مصدوم و اقدامات اولیه امدادی و آتل‌بندی، با استفاده از بسکت وی را از ارتفاعات به پایین کوه منتقل کردند.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.