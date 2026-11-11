به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان از رهاسازی آب چشمه‌ها به تالاب از اوایل مهر خبر داد و گفت: بارش اخیر و ورود روان‌آب‌های اطراف باعث شده است که این تالاب در وضعیت مناسب قرار گیرد.

کریمی پیش بینی کرد: با بارندگی ها، انجام اقدامات محیط‌زیستی و همراهی اهالی منطقه، وضعیت تالاب‌ها به زمان‌های گذشته برگردد.

به گفته وی، تالاب‌های بین‌المللی چغاخور و گندمان از مهم‌ترین زیستگاه‌های آبی کشور به شمار می‌روند که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارند و هر ساله میزبان شمار زیادی از پرندگان مهاجر هستند.

مدیر کل محیط زیست استان افزود: همچنین تالاب‌های علی‌آباد، سولگان، چال‌تر و چال خشک از دیگر تالاب‌های مهم استان محسوب می‌شوند.