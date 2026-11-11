به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تیم فوتسال زیر ۱۹ سال الغدیر اردبیل در جریان مسابقات لیگ مناطق کشور، با حرکتی فرهنگی و بصیرتمندانه، با قرار دادن تصاویر شهدای گرانقدر میناب در قالب نقشه جغرافیایی ایران روی لباس‌های خود، جلوه‌ای درخشان از پیوند عمیق ورزش با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

در مسابقات فوتسال لیگ مناطق زیر ۱۹ سال کشور، اعضای تیم فوتسال الغدیر اردبیل با اقدامی خودجوش، فرهنگی توجه اهالی ورزش را به خود جلب کردند.

این ورزشکاران اردبیلی با درج تصاویر شهدای میناب در قالب نقشه جغرافیایی ایران بر روی پیراهن‌های ورزشی خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدای والامقام پیام وحدت، همبستگی ملی و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس را طنین‌انداز کردند.

این حرکت ارزشمند فرهنگی در میادین ورزشی، نشان‌دهنده بصیرت، ورزشکاران اردبیلی است که همواره در کنار رقابت‌های فنی و ورزشی، پاسدار ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن نام و راه شهدا بوده‌اند.

اقدام فرهنگی فوتسالیست‌های تیم الغدیر اردبیل، بازتاب مثبتی در میان اهالی رسانه، جامعه ورزشی و تماشاگران حاضر در مسابقات داشته و به عنوان الگویی بایسته در تلفیق اخلاق، فرهنگ و ورزش حرفه‌ای مورد تقدیر قرار گرفته است.