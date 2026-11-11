مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: ۲۷۰ تُن انواع فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد غیرقابل مصرف در ۲ سردخانه استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی افزود: در جریان نظارت‌های هوشمند و بعد از بازرسی‌های بهداشتی و نظارتی کارشناسان این اداره کل از ۲ سردخانه در شهرستان‌های تبریز و شبستر، این میزان فرآورده خام دامی از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی اظهار کرد: این میزان مواد خام دامی، با اجرایی شدن نظارت هوشمند و تجهیز همه سردخانه‌های مستقل و اطلاع از انحراف ایجاد شده در دمای سالن نگهداری در سردخانه‌ها کشف و بلافاصله بازدید‌های میدانی کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان از این سردخانه‌ها انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: به دلیل مشاهده نوسانات دمایی و بالاتر بودن دمای عمقی محصولات از محدوده مجاز و به منظور بررسی دقیق شرایط نگهداری و اطمینان از سلامت محموله‌ها، گوشت‌های قرمز و مرغ منجمد در این سردخانه‌ها توقیف شد.

حامی ادامه داد: نوسانات دمایی در سردخانه‌ها از جمله نواقص مهم بهداشتی در زنجیره نگهداری فرآورده‌های خام دامی است که می‌تواند موجب برهم خوردن شرایط استاندارد نگهداری، ایجاد شرایط بالقوه ناایمن و افزایش احتمال رشد عوامل میکروبی و به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان شود.