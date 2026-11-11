به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از آزادسازی ۲۶۱ هزار و ۶۰۳ مترمربع از اراضی کشاورزی پلاک کردلاغری و تخریب بیش از ۴۵۰ مورد قطعه‌بندی غیرمجاز خبر داد.

مهدخت حبیبی افزود: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با هدف مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی انجام شد.