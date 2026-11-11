آزادسازی بیش از ۲۶ هکتار از اراضی کشاورزی بویراحمد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از آزادسازی اراضی کشاورزی پلاک کردلاغری و تخریب بیش از ۴۵۰ مورد قطعهبندی غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد از آزادسازی ۲۶۱ هزار و ۶۰۳ مترمربع از اراضی کشاورزی پلاک کردلاغری و تخریب بیش از ۴۵۰ مورد قطعهبندی غیرمجاز خبر داد.
مهدخت حبیبی افزود: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هدف مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی انجام شد.
حبیبی با اشاره به ماهها پایش میدانی و شناسایی تخلفات اضافه کرد: این اقدام با پیگیری یگان حفاظت امور اراضی و همکاری مسئولان قضایی، انتظامی و عوامل اجرایی شهرستان به مرحله اجرایی رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز با جدیت ادامه دارد.