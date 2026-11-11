به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گروه قرآنی شهید محمد بلباسی از کانون فرهنگی هنری مصباح‌الهدی مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) شهرستان نکا، در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان رتبه دوم کشوری را کسب کرد.

علیرضا مومنی‌خنکدار مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران این موفقیت را نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت نوجوانان و جوانان مسجدی استان دانست و گفت: درخشش این گروه، جلوه‌ای از فعالیت‌های جمعی و هدفمند قرآنی در مساجد است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های گروهی قرآن در مساجد افزود: فراهم‌کردن زمینه حضور، هم‌افزایی، آموزش و رقابت سازنده در قالب گروه‌های قرآنی، به تقویت انس با قرآن و تربیت نسل قرآنی در محیط مسجد کمک می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران ادامه داد: طی دو سال اخیر، حضور گروهی و تیمی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در رقابت‌های قرآنی مدهامتان تقویت شده و موفقیت گروه شهید محمد بلباسی نمونه‌ای از ثمرات این رویکرد است.

اعضای این گروه در رشته‌های مختلف قرآنی عبارت‌اند از:

۱. محسن زاهدی؛ قرائت تحقیق

۲. محمدمهدی قربانی؛ قرائت ترتیل

۳. طا‌ها محمدی؛ حفظ عمومی

۴. یاسین سیف‌الله‌پور؛ حفظ تخصصی

۵. محمدرضا راستگو؛ اذان

۶. سید هادی میرگنجی؛ دعاخوانی

۷. مرتضی زارع؛ هنر قرآنی

مومنی‌خنکدار با بیان اینکه مسابقات مدهامتان فرصتی برای شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی بچه‌های مسجد است، گفت: این رویداد ملی علاوه بر ایجاد فضای رقابت سالم، زمینه تبادل تجربه، تقویت روحیه کار تیمی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد را فراهم می‌کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد این موفقیت زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مستمر، گروهی و هدفمند قرآنی در دیگر مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری استان شود.